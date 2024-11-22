В Британії відмовились казати, чи арештують прем’єра Ізраїлю після ордеру МКС

У Великій Британії відмовились повідомляти, чи планують арештовувати прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу після видачі відповідного ордеру Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Про це в інтерв’ю Sky News заявила глава МВС Британії Іветт Купер, повідомляє "Європейська правда".

Купер зазначила, що МКС, членом якого є Велика Британія, є незалежним, і хоча уряд поважає це, їй "було б недоречно коментувати" процеси, що відбуваються.

Вона підкреслила, що Британія завжди поважала важливість міжнародного права, але, за словами Купер, "в більшості випадків справи, які вони ведуть, не стають частиною британського судового процесу".

Реклама:

"Що я можу сказати, так це те, що позиція уряду Великої Британії залишається незмінною: ми вважаємо, що основна увага має бути зосереджена на досягненні припинення вогню в Газі", – сказала міністерка.

Напередодні стало відомо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та ексочільника Міністерства оборони країни Йоава Галанта.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.

Своєю чергою угорський прем'єр Віктор Орбан пообіцяв не виконувати ордери на арешт.