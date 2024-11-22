Германия уклонилась от ответа по поводу возможности ареста премьера Израиля

В правительстве Германии уклонились от прямого ответа на вопрос о возможном аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на который выдал Международный уголовный суд.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, которого цитирует Tagesschau.

По его словам, в правительстве "тщательно проанализируют шаги" после ордера МУС на арест Нетаньяху.

"Дальнейшие действия будут предприняты только тогда, когда пребывание Нетаньяху в Германии станет очевидным", – сказал Гебештрайт.

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Он отметил, что по историческим причинам немецкое правительство является одним из крупнейших сторонников МУС.

"В то же время следствием немецкой истории является то, что мы имеем уникальные отношения и большую ответственность перед Израилем", – резюмировал Гебештрайт.

Накануне Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главы Министерства обороны страны Йоава Галанта.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ордера Международного уголовного суда на арест топ-чиновников Израиля являются "обязательными к исполнению" для стран ЕС.

В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан пообещал не выполнять ордера на арест, а в Британии отказались сообщать, планируют ли арестовывать Нетаньяху.

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