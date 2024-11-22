Прем'єрка Литви закликала ЄС і НАТО до "належної" реакції на інциденти в Балтійському морі
Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, яка залишає посаду, заявила, що країни ЄС і НАТО повинні належним чином реагувати на інциденти в Балтійському морі, якщо розслідування покаже, що вони є гібридними атаками.
Її слова цитує суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".
Як передає мовник, таку заяву Шимоніте виголосила після зустрічі зі своїми латвійським і естонським колегами в п'ятницю, 22 листопада.
"Ми погодилися, що перед обличчям посилення гібридної агресії з боку недружніх держав у нашому регіоні ми повинні зберігати спокій, але також залишатися уважними і пильними, готовими до рішучої спільної відповіді", – заявила вона.
Шимоніте акцентувала, що "пошкодження кабелю в Балтійському морі минулого тижня лише підкреслює важливість координації між країнами Балтійського моря".
Як відомо, Литва, Швеція та Фінляндія розпочали попереднє розслідування інцидентів у Балтійському морі.
"Залежно від їх результатів, ЄС і союзники по НАТО повинні належним чином відреагувати на зловмисні дії, застосувавши обмежувальні заходи", – додала вона.
Раніше цього тижня стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.
Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним у своєму роді прямим зв'язком між Фінляндією і Центральною Європою і проходить поряд з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями.
Згодом повідомляли про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією, що пролягає у Балтійському морі.