Прем'єрка Литви закликала ЄС і НАТО до "належної" реакції на інциденти в Балтійському морі

Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, яка залишає посаду, заявила, що країни ЄС і НАТО повинні належним чином реагувати на інциденти в Балтійському морі, якщо розслідування покаже, що вони є гібридними атаками.

Її слова цитує суспільний мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як передає мовник, таку заяву Шимоніте виголосила після зустрічі зі своїми латвійським і естонським колегами в п'ятницю, 22 листопада.

"Ми погодилися, що перед обличчям посилення гібридної агресії з боку недружніх держав у нашому регіоні ми повинні зберігати спокій, але також залишатися уважними і пильними, готовими до рішучої спільної відповіді", – заявила вона.

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Шимоніте акцентувала, що "пошкодження кабелю в Балтійському морі минулого тижня лише підкреслює важливість координації між країнами Балтійського моря".

Як відомо, Литва, Швеція та Фінляндія розпочали попереднє розслідування інцидентів у Балтійському морі.

"Залежно від їх результатів, ЄС і союзники по НАТО повинні належним чином відреагувати на зловмисні дії, застосувавши обмежувальні заходи", – додала вона.

Раніше цього тижня стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Кабель довжиною майже 1200 кілометрів є єдиним у своєму роді прямим зв'язком між Фінляндією і Центральною Європою і проходить поряд з іншими важливими об'єктами інфраструктури, зокрема газопроводами та електрокабелями.

Згодом повідомляли про пошкодження кабелю зв'язку між Литвою та Швецією, що пролягає у Балтійському морі.