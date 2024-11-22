Премьер Литвы призвала ЕС и НАТО к "надлежащей" реакции на инциденты в Балтийском море

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, которая покидает пост, заявила, что странам ЕС и НАТО следует должным образом реагировать на инциденты в Балтийском море, если расследование покажет, что они являются гибридными атаками.

Ее слова цитирует общественный вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как передает вещатель, такое заявление Шимоните произнесла после встречи со своими латвийским и эстонским коллегами в пятницу, 22 ноября.

"Мы согласились, что перед лицом усиления гибридной агрессии со стороны недружественных государств в нашем регионе мы должны сохранять спокойствие, но также оставаться внимательными и бдительными, готовыми к решительному совместному ответу", – заявила она.

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Шимоните акцентировала, что "повреждение кабеля в Балтийском море на прошлой неделе лишь подчеркивает важность координации между странами Балтийского моря".

Как известно, Литва, Швеция и Финляндия начали предварительное расследование инцидентов в Балтийском море.

"В зависимости от их результатов, ЕС и союзники по НАТО должны должным образом отреагировать на злонамеренные действия, применив ограничительные меры", – добавила она.

Ранее на этой неделе стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

Кабель длиной почти 1200 километров является единственным в своем роде прямой связью между Финляндией и Центральной Европой и проходит рядом с другими важными объектами инфраструктуры, в частности газопроводами и электрокабелями.

Впоследствии сообщалось о повреждении кабеля связи между Литвой и Швецией, пролегающего в Балтийском море.