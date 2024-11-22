Глава МИД Чехии об "Орешнике": Это попытка запугать украинцев и европейцев

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что российский удар баллистической ракетой средней дальности по Днепру накануне имел целью прежде всего запугивание гражданского населения.

Об этом он сказал на пресс-конференции с украинским визави Андреем Сибигой в Киеве, сообщает "Европейская правда".

По словам Липавского, применение Россией БРСД, которую она назвала "Орешник", – "это, конечно же, шаг в направлении эскалации".

"Это попытка российского диктатора напугать население Украины и также напугать европейцев. Мы должны это понимать", – добавил он.

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Глава чешского МИД в этой связи заявил, что Украине надо передать больше систем противовоздушной обороны для защиты собственных граждан.

Он напомнил, что Чехия не ограничивает Украину в применении оружия по российской территории, но признал, что для других государств, как США, Франции или Германии вопрос дальности может быть проблемой.

"Но хочу сказать, что Украина имеет полное право на самооборону против российских атак, и на территории России – тоже. Я всегда говорю, что лучше было бы, если бы (российский. – Ред.) самолет вообще даже не поднимался, чтобы его не приходилось сбивать в воздухе", – подытожил Липавский.

Напомним, Владимир Путин накануне заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

Он также подтвердил, что Украина применила ракеты ATACMS и Storm Shadow для ударов по территории России, и пообещал ответить "решительно и зеркально".

В Пентагоне уточнили, что Россия запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, созданную на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".