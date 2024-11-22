Лондонський аеропорт відновлює роботу термінала після повідомлень про загрозу

Лондонський аеропорт "Гатвік" ввечері у п’ятницю, 22 листопада, відновлює роботу південного термінала після повідомлень про загрозу безпеці.

Про це повідомила пресслужба аеропорту в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначили у пресслужбі, попереднє повідомлення про загрозу безпеці вже знято поліцією.

"Південний термінал знову відкривається для персоналу і незабаром буде відкритий для пасажирів", – зазначили у "Гатвіку".

Реклама:

Також у дописі зауважили, що потяги також почнуть прибувати до аеропорту "Гатвік", як тільки термінал буде повністю відкрито.

"Ми хотіли б подякувати всім за терпіння та розуміння під час вирішення цієї ситуації. Безпека пасажирів завжди є нашим головним пріоритетом", – додали в компанії.

Зазначимо, аеропорт "Гатвік" розташований приблизно в 50 кілометрах на південь від Лондона.

Як писали, британська поліція у п’ятницю, 22 листопада, здійснила контрольований вибух біля посольства США на півдні Лондона після виявлення підозрілого пакунка.

Пообіді посольство відновило роботу, однак скасувало всі прийоми на цей день.