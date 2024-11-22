Лондонский аэропорт возобновляет работу терминала после сообщений об угрозе

Лондонский аэропорт "Гатвик" вечером в пятницу, 22 ноября, возобновляет работу южного терминала после сообщений об угрозе безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как отметили в пресс-службе, предварительное сообщение об угрозе безопасности уже снято полицией.

"Южный терминал снова открывается для персонала и вскоре будет открыт для пассажиров", – отметили в "Гатвике".

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Также в посте отметили, что поезда также начнут прибывать в аэропорт "Гатвик", как только терминал будет полностью открыт.

"Мы хотели бы поблагодарить всех за терпение и понимание во время решения этой ситуации. Безопасность пассажиров всегда является нашим главным приоритетом", – добавили в компании.

Отметим, аэропорт "Гатвик" расположен примерно в 50 километрах к югу от Лондона.

Как писали, британская полиция в пятницу, 22 ноября, осуществила контролируемый взрыв возле посольства США на юге Лондона после обнаружения подозрительного пакета.

После обеда посольство возобновило работу, однако отменило все приемы на этот день.