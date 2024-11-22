ЗМІ: Європарламент готується схвалити резолюцію щодо ситуації в Грузії

28 листопада Європейський парламент ухвалить резолюцію щодо ситуації в Грузії.

Про це повідомив у соціальній мережі X (Twitter) редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Він зауважив, що найбільшою інтригою залишається те, чи буде резолюція закликати провести нові вибори.

"Говорили також про те, чи буде на засіданні присутня (президентка Саломе. – Ред.) Зурабішвілі, але це малоймовірно", – написав Джозвяк.

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Нагадаємо, опозиційні партії у Грузії не визнають підсумки виборів, що пройшли наприкінці жовтня, і наголошують, що їх було сфальсифіковано.

Центральна виборча комісія Грузії затвердила результати виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що "вибори не відбулися", а оголошені результати вона буде оскаржувати.

Останнім часом у ЄС лунають заяви, що якщо "Грузинська мрія" не змінить свій антидемократичний курс, то Грузія не матиме шансів на зближення з Євросоюзом.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.