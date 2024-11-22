СМИ: Европарламент готовится одобрить резолюцию по ситуации в Грузии

28 ноября Европейский парламент примет резолюцию по ситуации в Грузии.

Об этом сообщил в социальной сети X (Twitter) редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Он отметил, что самой большой интригой остается то, будет ли резолюция призывать провести новые выборы.

"Говорили также о том, будет ли на заседании присутствовать (президент Саломе. – Ред.) Зурабишвили, но это маловероятно", – написал Джозвяк.

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Напомним, оппозиционные партии в Грузии не признают итоги выборов, прошедших в конце октября, и отмечают, что они были фальсифицированы.

Центральная избирательная комиссия Грузии утвердила результаты выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что "выборы не состоялись", а объявленные результаты она будет оспаривать.

В последнее время в ЕС звучат заявления, что если "Грузинская мечта" не изменит свой антидемократический курс, то Грузия не будет иметь шансов на сближение с Евросоюзом.

Читайте подробно о ситуации в стране в статье: "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию.