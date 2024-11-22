У Сербії сотні людей вшанували пам’ять жертв обвалу на залізничному вокзалі

Жителі кількох міст і містечок по всій Сербії у п’ятницю, 22 листопада, вийшли на вулиці та вшанували пам'ять 15 жертв обвалу навісу на залізничному вокзалі в північному місті Новий Сад на початку місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Для вшанування загиблих у трагедії в Новому Саді серби вийшли на вулиці за вісім хвилин до полудня – саме в той час, коли обвалився зовнішній дах будівлі залізничного вокзалу, та протягом 15 хвилин провели акцію мовчання.

Фото: АР

Протест пройшов одночасно в Новому Саді, Белграді, південних містах Ніш і Крушевац, а також у Крагуєваці в центральній Сербії. Деякі люди тримали плакати з іменами жертв або з написами "Корупція вбиває".

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На деяких зібраннях у Белграді спалахували сутички з водіями, які хотіли проїхати повз: люди зібрались посеред проїжджої частини.

Фото: АР

Нагадаємо, крівля на вході до вокзалу Нового Саду раптово обвалилась 1 листопада. Реконструкцію станції, де сталась трагедія, здійснював китайський підрядник.

Трагедія викликала обурення людей, які говорили, що загибель людей стала результатом корупції. У Новому Саді з початку листопада тривають протести опозиції.

Напередодні сербська прокуратура заарештувала 12 людей у зв'язку з трагедією, зокрема колишнього міністра будівництва Горана Весича.