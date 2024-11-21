У Сербії арештували 11 осіб через обвал даху на вокзалі з численними жертвами

У Сербії арештували 11 осіб в рамках розслідування справи про обвал даху на залізничному вокзалі, внаслідок якого загинули 15 осіб.

Про це повідомляє AP з посиланням на сербську прокуратуру, інформує "Європейська правда".

Підозрюваним висунули звинувачення у скоєнні злочинних дій проти громадської безпеки, спричиненні громадської небезпеки і порушенні правил проведення будівельних робіт.

За даними місцевих ЗМІ, серед затриманих був Горан Весич, який після трагедії подав у відставку з посади міністра будівництва.

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Арешти відбулися після того, як у зв'язку з трагедією піднялася хвиля протестів з вимогою притягнути до відповідальності і покарати винних.

Нагадаємо, крівля на вході до вокзалу Нового Саду раптово обвалилась 1 листопада. Реконструкцію станції, де сталась трагедія, здійснював китайський підрядник.