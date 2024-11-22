В Сербии сотни людей почтили память жертв обвала на железнодорожном вокзале

Жители нескольких городов и городков по всей Сербии в пятницу, 22 ноября, вышли на улицы и почтили память 15 жертв обвала навеса на железнодорожном вокзале в северном городе Новый Сад в начале месяца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Для чествования погибших в трагедии в Новом Саде сербы вышли на улицы за восемь минут до полудня – именно в то время, когда обвалилась внешняя крыша здания железнодорожного вокзала, и в течение 15 минут провели акцию молчания.

Фото: АР

Протест прошел одновременно в Новом Саде, Белграде, южных городах Ниш и Крушевац, а также в Крагуеваце в центральной Сербии. Некоторые люди держали плакаты с именами жертв или с надписями "Коррупция убивает".

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На некоторых собраниях в Белграде вспыхивали столкновения с водителями, которые хотели проехать мимо: люди собрались посреди проезжей части.

Фото: АР

Напомним, кровля на входе на вокзал Нового Сада внезапно обвалилась 1 ноября. Реконструкцию станции, где произошла трагедия, осуществлял китайский подрядчик.

Трагедия вызвала возмущение людей, которые говорили, что гибель людей стала результатом коррупции. В Новом Саде с начала ноября продолжаются протесты оппозиции.

Накануне сербская прокуратура арестовала 12 человек в связи с трагедией, в том числе бывшего министра строительства Горана Весича.