Чехия отказывается от исключения из санкций ЕС по импорту роснефти

Чехия решила не обращаться в Европейский Союз за продолжением исключения из европейского запрета на импорт российских нефтепродуктов, введенного в 2022 году.

Это агентству Reuters подтвердило чешское Министерство промышленности и торговли, пишет "Европейская правда".

Запрет на поставки российских нефтепродуктов был утвержден в рамках санкций ЕС против России. Но Словакия, Венгрия и Чехия получили исключения из этого запрета, чтобы иметь время найти альтернативные источники поставок.

"В контексте текущей ситуации и шагов, которые Чешская Республика делает для обеспечения своей независимости от импорта нефти из России, Чешская Республика не видит причин для продолжения исключения", – заявил Reuters представитель Министерства промышленности Чехии Марек Вошахлик.

Реклама:

Для Чехии срок действия исключения истекает 5 декабря.

Страна импортирует почти 8 миллионов тонн нефти в год из двух источников: почти 60% – через нефтепровод "Дружба", который транспортирует нефть из России, а остальное – через немецкий трубопровод IKL, который соединяется с итальянским трубопроводом TAL, начинающимся в Триесте.

Ранее Чехия декларировала, что хочет избавиться от зависимости от российской нефти путем расширения TAL. Как ожидается, это удвоит мощность нефти, транспортируемой в Чехию, до восьми миллионов тонн в год со следующего года.

Чешский премьер-министр Петр Фиала ранее говорил, что Чехия избавится от зависимости от российской нефти самое позднее к середине 2025 года.