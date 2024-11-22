Прем'єр Британії і генсек НАТО обговорили зміцнення України перед зимою

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте в п’ятницю обговорили ситуацію в Україні напередодні зими.

Про це повідомили в офісі британського прем’єр-міністра, пише "Європейська правда".

Рютте і Стармер обговорили ситуацію в Україні і "підтвердили важливість того, щоб країна мала якомога сильнішу позицію для входження в зиму".

Вони також торкнулися нещодавнього розгортання військ КНДР в Росії, і обидва погодились, що це лише ще більше підкреслило неподільність євроатлантичної і індо-тихоокеанської безпеки.

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Стармер наголосив на необхідності того, щоб усі країни НАТО активізували підтримку колективної оборони, і поінформував про прогрес, досягнутий урядом у проведенні стратегічного оборонного перегляду.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Рютте найближчим часом збирається зустрітися з обраним президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити стратегію переговорів щодо врегулювання війни РФ проти України.

Нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі висловлював переконання, що Трамп не погодиться на завершення війни в Україні на невигідних для останньої умовах.