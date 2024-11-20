Глава МЗС Британії: Трамп не підтримає погану для України угоду про закінчення війни

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі висловив переконання, що обраний президент США Дональд Трамп не погодиться на завершення війни в Україні на невигідних для останньої умовах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю виданню New Statesman.

Леммі на питання про майбутню політику Трампа щодо війни в Україні послався на розмови з друзями в Республіканській партії США, які дотримуються "яструбиних" поглядів.

"Дональд Трамп має певну спадкоємність з такою позицією "миру через силу". Що я точно знаю про Дональда Трампа, так це те, що він не любить невдах і не хоче програвати, він хоче отримати правильну угоду для американського народу", – вважає глава британського МЗС.

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"І він знає, що правильна угода для американського народу – це мир в Європі, а це означає стійкий мир, а не що Росія досягне своїх цілей і повернеться за новими загарбаннями в найближчі роки", – додав він.

Схожу позицію висловлював і колишній прем'єр Британії Борис Джонсон, який висловив переконання, що Трамп не допустить перемоги Росії у війні.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Трамп "набагато сильніший" за господаря Кремля Владіміра Путіна та може примусити останнього припинити війну.