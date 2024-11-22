Премьер Британии и генсек НАТО обсудили укрепление Украины перед зимой

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте в пятницу обсудили ситуацию в Украине накануне зимы.

Об этом сообщили в офисе британского премьер-министра, пишет "Европейская правда".

Рютте и Стармер обсудили ситуацию в Украине и "подтвердили важность того, чтобы страна имела как можно более сильную позицию для вхождения в зиму".

Они также коснулись недавнего развертывания войск КНДР в России, и оба согласились, что это лишь еще больше подчеркнуло неделимость евроатлантической и индо-тихоокеанской безопасности.

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Стармер отметил необходимость того, чтобы все страны НАТО активизировали поддержку коллективной обороны, и проинформировал о прогрессе, достигнутом правительством в проведении стратегического оборонного пересмотра.

Напомним, по данным СМИ, Рютте в ближайшее время собирается встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить стратегию переговоров по урегулированию войны РФ против Украины.

Недавно министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми выражал убеждение, что Трамп не согласится на завершение войны в Украине на невыгодных для последней условиях.