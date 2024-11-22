Новий прем’єр Литви підтримує відновлення дипвідносин з Китаєм, та з застереженнями

Новий прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас готовий відновити дипломатичні відносини з Китаєм, але наголошує, що це не означає м’якшого ставлення до дій китайської влади.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

За словами Палуцкаса, він підтримує відновлення дипломатичних відносин з Китаєм шляхом повернення послів до обох столиць, але не за будь-яку ціну.

"Ми розглядаємо дипломатичні зв'язки як можливість обміну думками та інформацією. Не йдеться про м'якість або про те, щоб чимось жертвувати", – наголосив глава литовського уряду.

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Він підкреслив, що за його прем’єрства Литва не змінить нинішньої політики, яка зокрема передбачає підтримку торговельних зв’язків з Тайванем.

Відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво під назвою "Тайванське", а не "Тайпейське".

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

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