Президент Литви закликав до поліпшення відносин з Китаєм

Президент Литви Гітанас Науседа закликав до поліпшення відносин з Китаєм після того, як три роки тому відкриття торгового представництва Тайваню у Вільнюсі спровокувало розкол між країнами.

Заяву Науседи наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Литовський президент вказав, що хоча він вважає створення торгового представництва "в принципі позитивним", воно має використовувати слово "Тайбей", а не "Тайвань" відповідно до міжнародних стандартів, щоб розрядити напруженість у відносинах з Китаєм.

"Це може послужити сигналом з боку Литви для нормалізації дипломатичних відносин з Китаєм", – зазначив Науседа.

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Три роки тому Литва дозволила відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі, а Китай у відповідь тимчасово понизив дипломатичні відносини з Литвою і фактично обвалив торгівлю китайських і литовських компаній.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав коаліцію країн боротися проти "економічного примусу", маючи на увазі Китай. А Науседа своєю чергою закликав Вільнюс знизити напруженість.

"Усі кроки повинні включати діалог на основі взаємоповаги з усіма зацікавленими сторонами і узгоджуватися як з Тайванем, так і з Китаєм", – додав він.

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