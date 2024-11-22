Новый премьер Литвы за восстановление дипотношений с Китаем, но с оговорками

Новый премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас готов восстановить дипломатические отношения с Китаем, но отмечает, что это не означает более мягкого отношения к действиям китайских властей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью Bloomberg.

По словам Палуцкаса, он поддерживает восстановление дипломатических отношений с Китаем путем возвращения послов в обе столицы, но не любой ценой.

"Мы рассматриваем дипломатические связи как возможность обмена мнениями и информацией. Речь не идет о мягкости или о том, чтобы чем-то жертвовать", – подчеркнул глава литовского правительства.

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Он подчеркнул, что при его премьерстве Литва не изменит нынешней политики, которая в частности предусматривает поддержку торговых связей с Тайванем.

Отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство под названием "Тайваньское", а не "Тайпейское".

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

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