Суд у Нідерландах розглядає позов активістів проти продажу зброї Ізраїлю

У Нідерландах пропалестинські активісти заявили в п'ятницю, 22 листопада, в суді, що країна порушує міжнародне право, продаючи зброю Ізраїлю.

Про це повідомило агентство AP, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, пропалестинські активісти заявили в Окружному суді Гааги в п'ятницю, 22 листопада, що країна порушує міжнародне право, продаючи зброю Ізраїлю.

Це сталося на наступний день після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

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Як пише агентство, якщо Окружний суд Гааги підтримає скаргу – Нідерландам буде заборонено відправляти зброю або частини зброї до Ізраїлю.

Журналісти зауважили, що Нідерланди вже зупинили експорт частин винищувача F-35 до Ізраїлю після аналогічного випадку на початку цього року.

Юридичний радник пропалестинської організації "Аль-Хак", яка є однією з 10 груп, які подали до суду на уряд, заявив, що "уряд використовує податки", які він сплачує, "щоб вбивати" його родину.

Агентство зазначило, що країна заперечує, що порушує Конвенцію про геноцид 1948 року, розроблену після Другої світової війни.

"Кожна співпраця ретельно зважується", – сказав урядовий адвокат Реймер Вельдхуйс, стверджуючи, що суд не повинен перебирати на себе роль держави у визначенні зовнішньої політики.

Активістські групи вказали на кілька наказів іншого суду, Міжнародного суду ООН, які підтверджують зобов'язання припинити продаж зброї.

Як зазначило агентство, суд винесе рішення 13 грудня.

Нагадаємо, схожа ситуація була й у Німеччині, коли проти уряду подали кілька позовів з вимогою зупинити експорт зброї до Ізраїлю, де стверджувалось, що він порушує закон, згідно з яким така зброя не може буде використана для нанесення ударів по цивільних цілях.

За офіційними даними, з початку року й до 21 серпня Німеччина схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 14,5 мільйона євро. При цьому лише 2% з них були "бойовою зброєю", а решта – нелетальним військовим обладнанням, наприклад шоломами, захисними жилетами й засобами зв'язку.

У жовтні низка ЗМІ із посиланням на співрозмовників повідомила, що керівництво Німеччини заблокувало продаж нових партій зброї Ізраїлю, висловивши застереження щодо їхнього можливого використання проти цивільного населення.