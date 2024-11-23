Суд в Нидерландах рассматривает иск активистов против продажи оружия Израилю

В Нидерландах пропалестинские активисты заявили в пятницу, 22 ноября, в суде, что страна нарушает международное право, продавая оружие Израилю.

Об этом сообщило агентство AP, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, пропалестинские активисты заявили в Окружном суде Гааги в пятницу, 22 ноября, что страна нарушает международное право, продавая оружие Израилю.

Это произошло на следующий день после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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Как пишет агентство, если Окружной суд Гааги поддержит жалобу – Нидерландам будет запрещено отправлять оружие или части оружия в Израиль.

Журналисты отметили, что Нидерланды уже остановили экспорт частей истребителя F-35 в Израиль после аналогичного случая в начале этого года.

Юридический советник пропалестинской организации "Аль-Хак", которая является одной из 10 групп, подавших в суд на правительство, заявил, что "правительство использует налоги", которые он платит, "чтобы убивать" его семью.

Агентство отметило, что страна отрицает, что нарушает Конвенцию о геноциде 1948 года, разработанную после Второй мировой войны.

"Каждое сотрудничество тщательно взвешивается", – сказал правительственный адвокат Реймер Вельдхуйс, утверждая, что суд не должен брать на себя роль государства в определении внешней политики.

Активистские группы указали на несколько приказов другого суда, Международного суда ООН, которые подтверждают обязательство прекратить продажу оружия.

Как отметило агентство, суд вынесет решение 13 декабря.

Напомним, похожая ситуация была и в Германии, когда против правительства подали несколько исков с требованием остановить экспорт оружия в Израиль, где утверждалось, что он нарушает закон, согласно которому такое оружие не может быть использовано для нанесения ударов по гражданским целям.

По официальным данным, с начала года и до 21 августа Германия одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 14,5 миллиона евро. При этом лишь 2% из них были "боевым оружием", а остальные – нелетальным военным оборудованием, например шлемами, защитными жилетами и средствами связи.

В октябре ряд СМИ со ссылкой на собеседников сообщили, что руководство Германии заблокировало продажу новых партий оружия Израилю, высказав предостережения относительно их возможного использования против гражданского населения.