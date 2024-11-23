К судну, которое могло повредить кабели в Балтике, подходили военные корабли еще нескольких стран

К китайскому судну, которое вероятно причастно к повреждению подводных кабелей связи в Балтийском море, подходили военные корабли еще нескольких стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Helsingin Sanomat,

В проливе Каттегат между Данией и Швецией, где в последние дни стоит китайский корабль, побывали военные суда еще нескольких стран – в дополнение к кораблю датского флота.

Из данных Marine Traffic журналисты увидели, что туда подходил еще один датский фрегат Hvidbjornen, а также патрульное судно флота Германии Bad Düben.

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Шведская Expressen приводит комментарий береговой охраны Швеции о том, что они также следят за китайским судном.

Кроме них, в том районе заметили российский ракетный корвет "Меркурий".

Некоторые финские эксперты-международники в комментариях СМИ предположили, что присутствие российского корабля не является случайным совпадением и это может лишь подчеркивать, что Россия и Китай все больше углубляют сотрудничество.

Напомним, после повреждения двух подводных кабелей связи в Балтике в начале недели в фокусе внимания оказалось китайское грузовое судно Yi Peng 3. Днем 20 ноября сообщали, что оно стоит у берегов Дании, а рядом с ним – судно датского флота. Поскольку корабль находится в международных водах, возможность вмешательства Дании ограничена.

В Копенгагене сообщали, что Дания ведет переговоры с несколькими странами относительно судна, не приводя других деталей.

В четверг военный флот Швеции передал органам правопорядка первую информацию, собранную после обследования морского дна в районе повреждения одного из кабелей.

От ряда европейских топ-чиновников прозвучали предположения, что инцидент мог быть гибридной диверсией, а Литва – чей кабель пострадал – расследует его как возможный терроризм. В то же время анонимные чиновники-собеседники СМИ в США говорят, что инцидент вряд ли был подстроен умышленно.