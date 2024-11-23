Грузинська опозиція збирає протест на перший день засідання нового парламенту
Грузинська опозиція анонсувала велику акцію протесту у Тбілісі одночасно з першим засіданням нового парламенту, що заплановане на 25 листопада.
Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".
Протестувальників закликають збиратися ще звечора у неділю на площі Республіки, звідти акція вирушить ночувати перед парламентом.
На 25 листопада у Тбілісі заплановано ще три окремі акції, вимогами яких також буде проведення нових парламентських виборів – Марш жінок з площі Свободи, хода викладачів університету Ілії та хода представників культурно-мистецької сфери.
Нагадаємо, усі опозиційні партії відмовилися визнавати результати парламентських виборів і планують бойкотувати роботу законодавчого органу.
Акредитованих у Грузії дипломатів не запросили на першу сесію парламенту 11-го скликання, яка відбудеться 25 листопада.
Також повідомляли, що 28 листопада Європейський парламент ухвалить резолюцію щодо ситуації в Грузії.
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