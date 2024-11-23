Грузинская оппозиция собирает протест на первый день заседания нового парламента

Грузинская оппозиция анонсировала большую акцию протеста в Тбилиси одновременно с первым заседанием нового парламента, которое запланировано на 25 ноября.

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Протестующих призывают собираться еще вечером в воскресенье на площади Республики, оттуда акция отправится ночевать перед парламентом.

На 25 ноября в Тбилиси запланировано еще три отдельные акции, требованиями которых также будет проведение новых парламентских выборов – Марш женщин с площади Свободы, шествие преподавателей университета Илии и шествие представителей культурно-художественной сферы.

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Напомним, все оппозиционные партии отказались признавать результаты парламентских выборов и планируют бойкотировать работу законодательного органа.

Аккредитованных в Грузии дипломатов не пригласили на первую сессию парламента 11-го созыва, которая состоится 25 ноября.

Также сообщалось, что 28 ноября Европейский парламент примет резолюцию по ситуации в Грузии.

Читайте подробно о ситуации в стране в статье: "Грузинская мечта" оформляет победу: остались ли у оппозиции шансы на революцию.