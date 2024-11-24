Жителі Барселони вийшли на протест з вимогою знизити ціни на оренду житла

В іспанській Барселоні напередодні десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту з вимогою зниження цін на оренду житла та покращення умов життя.

Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".

Житлове питання стало головною проблемою в Іспанії, яка намагається збалансувати розвиток туризму, що є ключовим рушієм її економіки, та занепокоєння щодо високої орендної плати, викликаної переходом орендодавців до більш прибуткової короткострокової оренди житла для туристів.

Reuters

Reuters

За даними Каталонського житлового агентства, вартість договорів оренди, укладених у другому кварталі 2024 року в Барселоні, була майже на 70% вищою, ніж за аналогічний період 2014 року.

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"Ми витрачаємо половину нашої зарплати на оренду житла. Це має припинитися!", – каже 28-річна Карме, представниця профспілки орендарів.

Загалом на акцію у Барселоні вийшли близько 22 тисяч людей.

Менші протести пройшли по всій Каталонії, а також у Бургосі, Астурії на півночі Іспанії та Херес-де-ла-Фронтера на півдні.

Цього року Іспанія стала свідком низки протестів проти надмірного туризму в Барселоні та інших популярних місцях відпочинку, серед яких Майорка.

А регіональний уряд Канарських островів розробив проєкт закону, щоб посилити правила короткострокової оренди після скарг місцевих жителів.