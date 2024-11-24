Жителі Барселони вийшли на протест з вимогою знизити ціни на оренду житла
Новини — Неділя, 24 листопада 2024, 08:43 —
В іспанській Барселоні напередодні десятки тисяч людей вийшли на акцію протесту з вимогою зниження цін на оренду житла та покращення умов життя.
Про це повідомляє Reuters, інформує "Європейська правда".
Житлове питання стало головною проблемою в Іспанії, яка намагається збалансувати розвиток туризму, що є ключовим рушієм її економіки, та занепокоєння щодо високої орендної плати, викликаної переходом орендодавців до більш прибуткової короткострокової оренди житла для туристів.
За даними Каталонського житлового агентства, вартість договорів оренди, укладених у другому кварталі 2024 року в Барселоні, була майже на 70% вищою, ніж за аналогічний період 2014 року.
"Ми витрачаємо половину нашої зарплати на оренду житла. Це має припинитися!", – каже 28-річна Карме, представниця профспілки орендарів.
Загалом на акцію у Барселоні вийшли близько 22 тисяч людей.
Менші протести пройшли по всій Каталонії, а також у Бургосі, Астурії на півночі Іспанії та Херес-де-ла-Фронтера на півдні.
Цього року Іспанія стала свідком низки протестів проти надмірного туризму в Барселоні та інших популярних місцях відпочинку, серед яких Майорка.
А регіональний уряд Канарських островів розробив проєкт закону, щоб посилити правила короткострокової оренди після скарг місцевих жителів.