Іспанія йде до рекордного показника іноземних туристів цього року

Кількість іноземних туристів в Іспанії підскочила на 13% у першій половині 2024 року – це означає, що країна йде до ще одного рекордного року за кількістю відвідувачів попри все більше невдоволення місцевих через негативний вплив туризму.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Загалом до Іспанії прибуло 42,5 мільйона міжнародних відвідувачів, причому лише за червень цей показник зріс на 12% до 9 мільйонів.

Таким чином 2024 рік стане ще одним рекордним роком для Іспанії, яка вже є другою найбільш відвідуваною країною світу після Франції.

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Ймовірно, показник цього року поб'є минулорічний максимум у 85 мільйонів туристів, коли кількість гостей перевищила допандемійний рівень.

Утім, деякі іспанці на найпопулярніших туристичних напрямках, включаючи Майорку, Барселону і Канарські острови, відчувають все більше занепокоєння через наплив туристів і їхній вплив на вартість житла, а місцеві жителі влаштовують акції протесту.

На початку липня невелика група учасників антитуристичної кампанії в Барселоні бризкала з водяних пістолетів на іноземних гостей, скандуючи "туристи – їдьте додому".

Дані показують, що в червні туристи витратили в Іспанії 12,3 мільярда євро, що на 17% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

Нагадаємо, нещодавно уряд Іспанії оголосив про жорсткі кроки у секторі короткострокової та сезонної оренди житла на тлі невдоволення жителів.