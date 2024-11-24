Путін та Ердоган поговорили

У канцелярії президента Туреччини та в Кремлі розповіли про телефонну розмову між главою РФ Владіміром Путіним та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В офісі Ердогана зазначили, що під час розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також регіональні та глобальні питання. Ердоган заявив, що вони мають намір продовжувати співпрацю між Туреччиною і Росією в багатьох сферах, зокрема, збільшити обсяг торгівлі.

Ердоган також зазначив, що Туреччина продовжує докладати зусиль "для припинення регіональної напруженості, і що вона продовжуватиме робити свій внесок у мирні процеси".

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У Кремлі також повідомили, що Путін та Ердоган обговорили актуальні питання двостороннього порядку денного з акцентом на "підвищення ефективності торговельно-економічного співробітництва".

Також Путін та Ердона, за словами Кремля, торкнулися "низки міжнародних тем".

Нагадаємо, раніше турецький президент дав зрозуміти, що не підтримує рішення США дозволити Україні застосовувати американські ракети ATACMS по території Росії.

А нещодавно ЗМІ повідомляли про "мирний план" Ердогана, який, зокрема передбачає заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін, а також відкладення обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років як поступку Путіну.