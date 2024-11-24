Путин и Эрдоган поговорили

В канцелярии президента Турции и в Кремле рассказали о телефонном разговоре между главой РФ Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В офисе Эрдогана отметили, что во время разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил, что они намерены продолжать сотрудничество между Турцией и Россией во многих сферах, в частности, увеличить объем торговли.

Эрдоган также отметил, что Турция продолжает прилагать усилия "для прекращения региональной напряженности, и что она будет продолжать вносить свой вклад в мирные процессы".

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В Кремле также сообщили, что Путин и Эрдоган обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на "повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества".

Также Путин и Эрдона, по словам Кремля, коснулись "ряда международных тем".

Напомним, ранее турецкий президент дал понять, что не поддерживает решение США разрешить Украине применять американские ракеты ATACMS по территории России.

А недавно СМИ сообщали о "мирном плане" Эрдогана, который, в частности предусматривает заморозку боевых действий на текущих позициях сторон, а также отложение обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО минимум на 10 лет как уступку Путину.