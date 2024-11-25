Опрос Бундесвера показал рост поддержки предоставления оружия Украине среди немцев

По сравнению с предыдущим годом в Германии увеличилось число тех, кто одобряет предоставление военной поддержки Украине.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса Бундесвера, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Согласно опросу, почти половина респондентов (49%) выступают за военную поддержку Украины, что на четыре процентных пункта больше, чем в прошлом году.

Только избиратели ультраправой "Альтернативы для Германии" и ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт, а также группа тех, кто не голосует, в большинстве отвергли бы такую поддержку.

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Согласно исследованию Бундесвера, одобрение в значительной степени зависит от того, воспринимают ли респонденты Россию как угрозу безопасности Германии. Респонденты, которые считают Россию угрозой, значительно больше соглашаются с военной поддержкой Украины, чем те, кто не считает Россию угрозой.

Две трети респондентов (65%) считают, что действия России в Украине и российское перевооружение представляют опасность для Германии.

Бундесвер опросил почти 2 тысячи граждан в рамках репрезентативного опроса. Опрос населения проводится ежегодно с 1996 года с целью измерения социального восприятия Бундесвера среди населения.

Как сообщалось, подавляющее большинство граждан Германии выступают против предоставления Украине крылатых ракет Taurus дальностью до 500 километров.

В оппозиционном блоке ХДС/ХСС связали нежелание канцлера Олафа Шольца передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus с политическими соображениями.

Свободная демократическая партия, которая вышла из правящей коалиции, хочет вынести на голосование в Бундестаге предложение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.