Іспанія та Німеччина долучаться до розслідування падіння літака DHL у Литві

Представники Іспанії та Німеччини вирушили до Литви для розслідування причин катастрофи вантажного літака транспортного оператора DHL у Вільнюсі, яка сталась уранці 25 листопада.

Про це керівниця відділу розслідування транспортних аварій та інцидентів Міністерства юстиції Литви Лаурінас Науйокайтіс розповіла порталу 15min, повідомляє "Європейська правда".

За словами Науйокайтіс, литовська сторона отримала інформацію про призначення Німеччиною чотирьох слідчих для проведення розслідування, і "вони зараз перебувають на шляху до Литви".

"Орган розслідування безпеки Королівства Іспанія призначив двох слідчих, які незабаром прибудуть до Литви", – додала посадовиця.

Реклама:

Представниця Мін’юсту Литви оцінила, що розслідування причин авіакатастрофи літака DHL може зайняти близько року, але протягом цього часу литовська сторона може публікувати "проміжні звіти з проміжною інформацією".

Нагадаємо, вранці 25 листопада вантажний літак за невизначених обставин зазнав аварії над Вільнюсом і впав поруч із житловим будинком неподалік аеропорту. Літак використовувала логістична компанія DHL, він летів із Лейпцига. Троє з чотирьох членів екіпажу вижили.

У Литві утримуються від припущень про те, що могло спричинити катастрофу літака. Не виключають як технічної несправності, так і зловмисних дій.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви.