Испания и Германия присоединятся к расследованию падения самолета DHL в Литве

Представители Испании и Германии отправились в Литву для расследования причин катастрофы грузового самолета транспортного оператора DHL в Вильнюсе, которая произошла утром 25 ноября.

Об этом руководитель отдела расследования транспортных аварий и инцидентов Министерства юстиции Литвы Лауринас Науйокайтис рассказала порталу 15min, сообщает "Европейская правда".

По словам Науйокайтис, литовская сторона получила информацию о назначении Германией четырех следователей для проведения расследования, и "они сейчас находятся на пути в Литву".

"Орган расследования безопасности Королевства Испания назначил двух следователей, которые вскоре прибудут в Литву", – добавила чиновница.

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Представительница Минюста Литвы оценила, что расследование причин авиакатастрофы самолета DHL может занять около года, но в течение этого времени литовская сторона может публиковать "промежуточные отчеты с промежуточной информацией".

Напомним, утром 25 ноября грузовой самолет при неопределенных обстоятельствах потерпел крушение над Вильнюсом и упал рядом с жилым домом недалеко от аэропорта. Самолет использовала логистическая компания DHL, он летел из Лейпцига. Трое из четырех членов экипажа выжили.

В Литве воздерживаются от предположений о том, что могло вызвать катастрофу самолета. Не исключают как технической неисправности, так и злонамеренных действий.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов и что пакеты, которые вспыхнули в логистических центрах компании DHL в Германии и Великобритании, отправили из Литвы.