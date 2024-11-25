Стефанішина про очікування від Ради Україна-НАТО: Традиційне занепокоєння

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що зустріч Ради Україна-НАТО 26 листопада у зв’язку з ударом балістичною ракетою по Дніпру насамперед є майданчиком для обміну інформації з партнерами.

Про це вона сказала журналістам у Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На питання про очікування від Ради Україна-НАТО Стефанішина сказала, що "ми точно знаємо, що очікувати від НАТО – це традиційне занепокоєння".

"Але для нас майданчик Ради Україна-НАТО – це майданчик, який дає змогу оперативно інформувати союзників і отримувати оперативну інформацію та їхні оцінки ситуації, що дає змогу формувати комплексну картину", – додала вона.

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Віцепрем’єрка зазначила, що на зустрічі союзники обговорюватимуть ракетні обстріли загалом, посилення протиповітряної оборони України, оснащення українських бригад, а також залучення щонайменше $40 млрд підтримки Києва на рік, яку гарантував саміт НАТО у Вашингтоні.

Нагадаємо, у вівторок 26 листопада відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО у зв'язку з першим застосуванням Росією по території України експериментальної балістичної ракети, яку росіяни охрестили "Орєшніком".

Глава МЗС Андрій Сибіга раніше зазначав, що в Києві сподіваються на "конкретні, змістовні результати" після проведення Ради Україна-НАТО.

Після удару "Орєшніка" Київ звернувся до партнерів з проханням допомогти зі зміцненням протиповітряної оборони для захисту від подібних балістичних ракет.