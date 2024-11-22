Сибіга очікує "змістовних результатів" від Ради Україна-НАТО через удар "Орєшніком"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Рада Україна-НАТО, яка збереться наступного тижня після російського удару по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності, має призвести до конкретних результатів, які обмежать російську оборонку.

Про це він сказав на пресконференції з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським у Києві, передає "Європейська правда".

Сибіга підтвердив, що Україна ініціювала засідання "у форматі Україна-НАТО", яке відбудеться 26 листопада. До цієї дати Київ збиратиме дані, аби представити союзникам "наше бачення та оцінки як наслідків, так і характеру зброї, якою було завдано цього удару".

"І, безумовно, що у фокусі буде посилення наших оборонних спроможностей, посилення нашого повітряного щита. Безумовно, ми будемо порушувати питання про обмеження російських можливостей продукувати такого типу зброю і зменшення інших можливостей (російської. – Ред.) оборонної галузі", – додав він.

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Глава МЗС зазначив, що в Києві сподіваються на "конкретні, змістовні результати" після проведення засідання Ради Україна-НАТО.

Путін напередодні заявив, що під час ранкової атаки на Дніпро 21 листопада росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".

Він також підтвердив, що Україна застосувала ракети ATACMS і Storm Shadow для ударів по території Росії, і пообіцяв відповісти "рішуче та дзеркально".

У Пентагоні уточнили, що Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж".