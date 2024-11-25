Стефанишина об ожиданиях от Совета Украина-НАТО: Традиционное беспокойство

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что встреча Совета Украина-НАТО 26 ноября в связи с ударом баллистической ракетой по Днепру прежде всего является площадкой для обмена информацией с партнерами.

Об этом она сказала журналистам в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На вопрос об ожиданиях от Совета Украина-НАТО Стефанишина сказала, что "мы точно знаем, что ожидать от НАТО – это традиционное беспокойство".

"Но для нас площадка Совета Украина-НАТО – это площадка, которая позволяет оперативно информировать союзников и получать оперативную информацию и их оценки ситуации, что позволяет формировать комплексную картину", – добавила она.

Реклама:

Вице-премьер отметила, что на встрече союзники будут обсуждать ракетные обстрелы в целом, усиление противовоздушной обороны Украины, оснащение украинских бригад, а также привлечение не менее $40 млрд поддержки Киева в год, которую гарантировал саммит НАТО в Вашингтоне.

Напомним, во вторник 26 ноября состоится встреча Совета Украина-НАТО в связи с первым применением Россией по территории Украины экспериментальной баллистической ракеты, которую россияне окрестили "Орешником".

Глава МИД Андрей Сибига ранее отмечал, что в Киеве надеются на "конкретные, содержательные результаты" после проведения Совета Украина-НАТО.

После удара "Орешника" Киев обратился к партнерам с просьбой помочь с укреплением противовоздушной обороны для защиты от подобных баллистических ракет.