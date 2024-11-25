Президент Грузии заявила, что "парламента в стране не существует"

Грузинский президент Саломе Зурабишвили подчеркнула, что не признает парламента, который собрался на первое после выборов заседание 25 ноября с участием исключительно провластных депутатов.

Как сообщает "Европейская правда", ее слова цитирует SOVA.news.

В обращении по итогам первого заседания нового парламента Грузии Зурабишвили заявила, что 25 ноября одна партия "разорвала грузинскую Конституцию", а "парламента в стране не существует".

Она выразила соболезнования грузинским парламентариям, которые сидели в парламенте "с застывшими лицами, потому что они знают, что они являются результатом сфальсифицированных выборов".

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В то же время президент Грузии выразила поддержку молодежи, которая под парламентом протестовала против "обмана и кражи со стороны „Грузинской мечты " и которая „очень скоро возьмет в свои руки бразды правления этой страной".

"Если мы будем готовиться, то мы должны надеяться на себя, на наших партнеров, которые не готовы оставить Грузию одну. И мы должны надеяться, что это будущее за этой страной и оно наше!" – подчеркнула Зурабишвили.

В первом заседании парламента Грузии нового созыва приняли участие только депутаты провластной "Грузинской мечты". Были признаны полномочия всех 150 депутатов, партии которых преодолели 5%-й избирательный барьер.

В то же время легитимность парламента не признают ни оппозиция, ни президент Грузии, которые утверждают, что итоги выборов 26 октября были сфальсифицированы.

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