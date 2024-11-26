СМИ: ЕС предлагает санкции против китайских фирм за помощь РФ

ЕС предлагает ввести санкции против нескольких китайских фирм, которые, как он утверждает, помогали российским компаниям в разработке ударных дронов, примененных против Украины.

Об этом говорится в предложениях Еврокомиссии, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Согласно документам, в рамках 15-го пакета санкций Еврокомиссия предлагает внести в список более 50 физических и почти 30 юридических лиц, заморозить их активы и ввести запрет на поездки.

Под санкции попали преимущественно российские военные производители, а также небольшая группа китайских фирм, поставляющих им оборудование, и другие, которые, как утверждается, сотрудничают с российскими компаниями в создании ударных беспилотников, а также поставляют им ключевые компоненты, такие как двигатели.

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Эти предложения появились на фоне того, что министры иностранных дел стран G7 намерены принять "соответствующие меры" против Китая и других стран, которые поддерживают военные действия России в Украине. Некоторые из компаний, против которых ЕС готовится ввести ограничения, уже попали под санкции США и Британии.

ЕС также предложил добавить в санкционный список гражданина Китая, который контролирует компанию, нарушившую торговые ограничения ЕС; гонконгскую фирму, предоставившую российским военным фирмам запрещенные микроэлектронные компоненты; а также северокорейских чиновников, причастных к развертыванию войск в помощь России.

Еврокомиссия также рассматривает возможность введения ограничений на дополнительные российские нефтяные танкеры, чтобы ограничить возможности Москвы обходить существующие ограничительные меры.

В рамках усилий, направленных на усиление контроля за соблюдением существующих мер, ЕС также предлагает торговые ограничения для трех десятков организаций, которые помогают Москве завладеть запрещенными технологиями, используемыми в оружии, найденном в Украине.

Согласно документам, в этот список входят фирмы из России, Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Китая и Гонконга.

Евросоюз и ранее обсуждал введение санкций против китайских компаний, но до сих пор воздерживался от такого шага. США в октябре впервые объявили о санкциях против Китая за военную поддержку РФ.