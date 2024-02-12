Bloomberg: ЄС готує перші санкції проти компаній з Китаю через війну в Україні

Європейська комісія запропонувала нові торговельні обмеження щодо близько двох десятків компаній, зокрема трьох, розташованих у Китаї, які звинувачуються в підтримці військових дій Росії в Україні.

Про це з посиланням на проєкт санкцій повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

У санкційному списку, який розглядає ЄС, додались компанії з Гонконгу, Індії, Китаю, Сербії та Туреччини. В разі його схвалення китайські юридичні особи вперше потраплять під санкції ЄС у зв’язку з підтримкою агресії Росії в Україні.

Раніше ЄС пропонував внести до санкційного списку кілька китайських компаній, але ці пропозиції були відхилені через опір деяких країн-членів і після того, як Пекін надав запевнення, що не порушуватиме санкцій.

Санкційна пропозиція ще має бути схвалена всіма державами-членами ЄС, тож може змінитись.

Видання EUObserver з посиланням на проєкт документа, що є у розпорядженні редакції, писало, що у переліку – низка російських компаній, які допомагають везти зброю з КНДР на захід Росії, а також кілька другорядних посадовців, причетних до вивезення українських дітей вглиб окупованих територій і до Росії.

Перед цим з'являлася публікація, що у новому пакеті санкцій ЄС буде понад 200 імен і назв.