Bloomberg: G7 готова посилити тиск на Китай за підтримку Росії

Держави Групи семи (G7) мають намір посилити тиск на Китай, загостривши формулювання щодо нього у майбутньому комюніке та обіцяючи вжити нові заходи за підтримку РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агентству Bloomberg.

Очікується, що міністри закордонних справ країн G7, які зустрічаються в Італії в понеділок і вівторок, пообіцяють вжити "заходи, які відповідають нашим правовим системам, проти суб'єктів у Китаї та інших третіх країнах", які підтримують російську "військову машину". Про це йдеться у попередньому проєкті комюніке, з яким ознайомилось агентство.

Якщо таке формулювання щодо Китаю буде прийняте, це означатиме загострення у порівнянні з попередньою зустріччю міністрів закордонних справ у квітні, коли G7 закликала Китай забезпечити, щоб він припинив підтримку Росії товарами подвійного призначення. А у НАТО в липні назвали Китай вирішальною силою, що сприяє війні Росії проти України.

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Комюніке часто змінюються до того, як публікується їхня остаточна версія. До формулювань все ще можуть бути внесені корективи.

Минулого тижня міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорювали це питання, і міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила, що допомога Росії з боку Китаю "матиме і повинна мати наслідки".

Зовнішньополітична служба ЄС раніше підтвердила, що наразі існують ознаки того, що в Китаї виробляються безпілотники для російської загарбницької війни.

Інформація про те, що Китай допомагає Росії з дронами, з'явилася ще у вересні.