В Грузії запропонували дату виборів президента

Президентські вибори в Грузії можуть відбутися 14 грудня – таку дату запропонував спікер парламенту Шалва Папуашвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив проєкт SOVA.

За словами Папуашвілі, якщо 14 грудня відбудуться вибори президента, то його інавгурація може пройти 29 грудня.

Уперше в Грузії президента оберуть непрямим шляхом. Це зробить колегія виборників із 300 осіб.

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Саломе Зурабішвілі була останньою президенткою, яку обрали прямим голосуванням на загальних виборах. Її повноваження припиняються в грудні 2024 року.

До колегії із 300 осіб увійдуть 150 депутатів парламенту, 20 представників Верховної ради Абхазії, 21 представник Верховної ради Аджарії та 109 делегатів від місцевих органів самоврядування.

Вибори президента Грузії відбудуться в Палаці парламенту. Обраним у першому турі виборів вважається кандидат, який набрав щонайменше дві третини голосів.

Якщо президента не вдалося обрати в першому турі, у другому турі голосування проводять між двома кандидатами з найкращими результатами в першому турі. Обраним у другому турі вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

Нагадаємо, грузинська опозиція не визнає результати виборів і бойкотує роботу парламенту.

У день першого засідання нового парламенту 25 листопада скликали велику акцію протесту. Частина протестувальників зібралися ще напередодні і ночували на проспекті Руставелі.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.