В Грузии предложили дату выборов президента

Президентские выборы в Грузии могут состояться 14 декабря – такую дату предложил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил проект SOVA.

По словам Папуашвили, если 14 декабря состоятся выборы президента, то его инаугурация может пройти 29 декабря.

Впервые в Грузии президента выберут непрямым путем. Это сделает коллегия выборщиков из 300 человек.

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Саломе Зурабишвили была последним президентом, которого избрали прямым голосованием на всеобщих выборах. Ее полномочия прекращаются в декабре 2024 года.

В коллегию из 300 человек войдут 150 депутатов парламента, 20 представителей Верховного совета Абхазии, 21 представитель Верховного совета Аджарии и 109 делегатов от местных органов самоуправления.

Выборы президента Грузии состоятся во Дворце парламента. Избранным в первом туре выборов считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов.

Если президента не удалось избрать в первом туре, во втором туре голосование проводится между двумя кандидатами с лучшими результатами в первом туре. Избранным во втором туре считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Напомним, грузинская оппозиция не признает результаты выборов и бойкотирует работу парламента.

В день первого заседания нового парламента 25 ноября созвали большую акцию протеста. Часть протестующих собрались еще накануне и ночевали на проспекте Руставели.

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