Парламент Грузії затвердив дату виборів президента, якого вперше оберуть не виборці

Президентські вибори в Грузії рішенням парламенту призначено на 14 грудня.

Як пише "Європейська правда", про схвалення відповідного проєкту постанови повідомив портал SOVA.

Проєкт схвалили на пленарному засіданні 85 голосами. Інавгурація президента відбудеться 29 грудня.

Раніше у вівторок відповідну дату запропонував спікер парламенту Шалва Папуашвілі.

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Уперше в Грузії президента оберуть непрямим шляхом. Це повинна зробити колегія виборників із 300 осіб.

Саломе Зурабішвілі була останньою президенткою, яку обрали прямим голосуванням на загальних виборах. Її повноваження припиняються в грудні 2024 року.

Вибори президента Грузії відбудуться в Палаці парламенту. Обраним у першому турі виборів вважається кандидат, який набрав щонайменше дві третини голосів.

Якщо президента не вдалося обрати в першому турі, у другому турі голосування проводять між двома кандидатами з найкращими результатами в першому турі. Обраним у другому турі вважається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

Нагадаємо, грузинська опозиція не визнає результати виборів і бойкотує роботу парламенту.

У день першого засідання нового парламенту 25 листопада скликали велику акцію протесту. Частина протестувальників зібралися ще напередодні і ночували на проспекті Руставелі.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: "Грузинська мрія" оформлює перемогу: чи залишилися в опозиції шанси на революцію.