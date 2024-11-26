Парламент Грузии утвердил дату выборов президента, которого впервые выберут не избиратели

Президентские выборы в Грузии решением парламента назначены на 14 декабря.

Как пишет "Европейская правда", об одобрении соответствующего проекта постановления сообщил портал SOVA.

Проект одобрили на пленарном заседании 85 голосами. Инаугурация президента состоится 29 декабря.

Ранее во вторник соответствующую дату предложил спикер парламента Шалва Папуашвили.

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Впервые в Грузии президента изберут непрямым путем. Это должна сделать коллегия выборщиков из 300 человек.

Саломе Зурабишвили была последним президентом, которую избрали прямым голосованием на всеобщих выборах. Ее полномочия прекращаются в декабре 2024 года.

Выборы президента Грузии состоятся во Дворце парламента. Избранным в первом туре выборов считается кандидат, набравший не менее двух третей голосов.

Если президента не удалось избрать в первом туре, во втором туре голосование проводится между двумя кандидатами с лучшими результатами в первом туре. Избранным во втором туре считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Напомним, грузинская оппозиция не признает результаты выборов и бойкотирует работу парламента.

В день первого заседания нового парламента 25 ноября созвали большую акцию протеста. Часть протестующих собрались еще накануне и ночевали на проспекте Руставели.

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