Колишня міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, яка вже понад рік живе в Росії, прилаштувалась викладати в Рязанський державний університет.

Як повідомляє "Європейська правда", про таке заявив виконувач обов'язків ректора університету Дмитрій Боков.

Боков заявив, що колишня глава МЗС Австрії відвідала Рязанський державний університет, і поділився "гарною новиною": "Карін Кнайсль викладатиме у нас".

Кнайсль очолювала Міністерство закордонних справ Австрії у 2017-2019 роках. Найбільше на посаді вона ганебно запам’яталась танцем із Владіміром Путіним на своєму весіллі.

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Після відставки Кнайсль скаржилась на "полювання на відьом" і після поневірянь у Франції та Лівані прибула разом зі своїми поні до Росії, щоб очолити аналітичний центр у Санкт-Петербурзькому університеті.

Раніше стало відомо, що ексглаву МЗС Австрії призначили "амбасадором діяльності зі збереження рідкісного амурського тигра в Росії".

Більше про життя-буття Кнайсль читайте у статті Танок із Путіним в один кінець: як ексглава МЗС Австрії обрала Росію своїм новим домом.