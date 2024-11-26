Экс-главу МИД Австрии пристроили в российский вуз

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая уже более года живет в России, устроилась преподавать в Рязанский государственный университет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил исполняющий обязанности ректора университета Дмитрий Боков.

Боков заявил, что бывшая глава МИД Австрии посетила Рязанский государственный университет, и поделился "хорошей новостью": "Карин Кнайсль будет преподавать у нас".

Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии в 2017-2019 годах. Больше всего на посту она позорно запомнилась танцем с Владимиром Путиным на своей свадьбе.

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После отставки Кнайсль жаловалась на "охоту на ведьм" и после скитаний во Франции и Ливане прибыла вместе со своими пони в Россию, чтобы возглавить аналитический центр в Санкт-Петербургском университете.

Ранее стало известно, что экс-главу МИД Австрии назначили "послом деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России".

Больше о похождениях Кнайсль читайте в статье Танец с Путиным в один конец: как экс-глава МИД Австрии выбрала Россию своим новым домом.