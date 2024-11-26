Прем’єрка Данії підтримала рішення МКС щодо Ізраїлю

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що підтримує рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Її слова цитує DR, передає "Європейська правда".

Фредеріксен запитали щодо виданого МКС ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, на у відповідь підтвердила підтримку "міжнародних форумів, включно з МКС".

"Я можу підтвердити нашу підтримку міжнародних форумів, включно з МКС. Данія була рішучим прихильником того, щоб мати можливість здійснювати судове переслідування в міжнародному співтоваристві, і, звичайно, ми все ще залишаємося такими", – заявила вона.

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Фредеріксен акцентувала – Данія дотримується міжнародних правил і законів.

"Річ не у тім, що ми, як уряд, підтримуємо арешти. Ми дотримуємося міжнародних правил і законів. Правоохоронні органи Данії повинні зайняти позицію в цій конкретній ситуації", – зауважила прем’єр-міністерка.

Зауважимо, міністри закордонних справ Естонії та Литви – Маргус Тсахкна та Габріелюс Ландсбергіс – заявили, що країни, які ратифікували Римський статут, не можуть виконувати рішення МКС вибірково.

Водночас прем'єр Віктор Орбан пообіцяв не виконувати ордери на арешт, а в Британії відмовились повідомляти, чи планують арештовувати Нетаньягу. Також таке рішення МКС засудили й у США.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.