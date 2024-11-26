Глави МЗС Естонії та Литви про рішення МКС: Ордери не можуть виконуватися вибірково

Міністри закордонних справ Естонії та Литви – Маргус Тсахкна та Габріелюс Ландсбергіс – заявили, що країни, які ратифікували Римський статут, не можуть виконувати рішення Міжнародного кримінального суду вибірково.

Про це вони сказали під час пресконференції, повідомляє ERR, передає "Європейська правда".

Коментуючи виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, Тсахкна та Ландсбергіс погодилися, що країни-члени ЄС не можуть вибірково виконувати судові рішення.

На цьому ж раніше наголошував високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель, який заявив, що уряди країн-членів ЄС не можуть обирати, виконувати ордер чи ні.

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Очільник МЗС Литви пов'язав це з ордером на арешт очільника Кремля Владіміра Путіна, також виданим МКС.

"Коли певні країни, які є членами договору МКС, оголошують, що вони збираються запросити Путіна, і що рішення, прийняті судом, якимось чином на них не поширюються, або вони можуть знайти спосіб їх обійти – ми критикуємо ці країни. Ми критикуємо, тому що вважаємо, що таким чином вони (послаблюють) міжнародний порядок, заснований на правилах", – наголосив Ландсбергіс.

Відтак, він "твердо переконаний", що він не може "обирати, які рішення йому подобаються, а які ні", якщо хоче, щоб "міжнародний порядок, заснований на правилах, залишався".

"Якщо я хочу, щоб Путін був заарештований за рішенням МКС, коли він подорожує, коли він намагається подорожувати, це означає, що я не в тому становищі, щоб вибирати", – додав Ландсбергіс.

Тсахкна погодився та акцентував, що міжнародне право і світовий порядок, заснований на правилах, є екзистенціальним питанням для Естонії.

Водночас він визнав, що "справа Путіна" та "справа Нетаньягу" – абсолютно різні.

"Давайте не будемо класти Путіна і Нетаньягу в один кошик, це абсолютно різні справи. Але моє послання полягає в тому, що суд є незалежним. Ми не можемо втручатися політично", – додав він.

Нагадаємо, безпрецедентним кроком минулого тижня МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галанта, а також військового керівника ХАМАС Мохаммеда Дейфа за скоєння воєнних злочинів.

Нетаньягу назвав це рішення антисемітським, а звинувачення суду – "абсурдними і неправдивими". Найближчі союзники Ізраїлю, в тому числі США, також засудили ордери на арешт.

У Литві тоді заявили, що ордери на арешт мають бути виконані.

Своєю чергою угорський прем'єр Віктор Орбан пообіцяв не виконувати ордери на арешт, а в Британії відмовились повідомляти, чи планують арештовувати Нетаньягу.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.