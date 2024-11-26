Премьер Дании поддержала решение МУС в отношении Израиля

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что поддерживает решение Международного уголовного суда относительно ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ее слова цитирует DR, передает "Европейская правда".

Фредериксен спросили относительно выданного МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а в ответ она подтвердила поддержку "международных форумов, включая МУС".

"Я могу подтвердить нашу поддержку международных форумов, включая МУС. Дания была решительным сторонником того, чтобы иметь возможность осуществлять судебное преследование в международном сообществе, и, конечно, мы все еще остаемся таковыми", – заявила она.

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Фредериксен акцентировала – Дания придерживается международных правил и законов.

"Дело не в том, что мы, как правительство, поддерживаем аресты. Мы придерживаемся международных правил и законов. Правоохранительные органы Дании должны занять позицию в этой конкретной ситуации", – отметила премьер-министр страны.

Заметим, министры иностранных дел Эстонии и Литвы – Маргус Тсахкна и Габриэлюс Ландсбергис – заявили, что страны, которые ратифицировали Римский статут, не могут выполнять решения МУС выборочно.

В то же время, премьер Виктор Орбан пообещал не выполнять ордера на арест, а в Британии отказались сообщать, планируют ли арестовывать Нетаньяху. Также такое решение МУС осудили и в США.

Читайте статью "ЕвроПравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.