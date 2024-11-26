Чому за авіакатастрофою у Литві може стояти РФ і як це вплине на Захід

Гібридний вплив, а також прямі гібридні атаки Росії лишаються серед найактуальніших тем для Європи. Москва використовує широкий спектр інструментів. І це вже не лише дезінформація або підтримка антизахідних сил, а й силові дії.

Авіакатастрофа у Вільнюсі 25 листопада, де раптово, без видимих причин впав вантажний літак DHL, вкотре змусила європейських посадовців та експертів заговорити про російську загрозу.

За останні місяці вже відбулося кілька займань в авіаційних вантажах DHL у Німеччині та Британії, щодо яких західні спецслужби не мають сумніву в наявності російського сліду.

Все це змушує Захід змінювати ставлення до гібридних загроз, йдеться в статті Уляни Кричковської та Сергія Сидоренка "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля. Далі – стислий її виклад.

Реклама:

У понеділок, 25 листопада, литовські та світові медіа повідомили, що о пів на шосту ранку на околиці столиці Литви на будинок впав вантажний Boeing 737 400-ї серії, який виконував рейс до Вільнюса з Лейпцига – одного з ключових хабів вантажних перевезень.

З моменту падіння минула доба, але влада Литви утримується від того, щоб назвати найреальнішу причину катастрофи, не виключаючи жодної з них.

Спецслужби Литви, втім, підкреслили, що розглядають і терористичну версію, бо для цього є причини. Зокрема, керівник Департаменту держбезпеки Литви Даріус Яунішкіс наголосив, що їх "попереджали, що у майбутньому такі речі можуть ставатися", і що вони бачать, що "Росія стає більш агресивною".

Через деякий час опублікували розмову пілотів із центром управління польотами перед катастрофою.

Запис свідчить, що в ефірі не було повідомлень про жодні проблеми.

Не відкидають варіант диверсії і у Німеччині, звідки вилетів літак. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у цьому контексті нагадала про кілька "гібридних атак в Європі: на окремих осіб, на інфраструктуру – чи то підводну, чи то наземну".

І дійсно, ця авіакатастрофа привертає особливу увагу до попередніх інцидентів у логістичних центрах тієї ж компанії DHL у Німеччині (знову ж таки, у Лейпцигу) та у Великій Британії. Тоді під час перебування на землі спалахнули пакунки, які перед тим були доставлені літаками з Литви.

Коли відбулися інциденти у Німеччині та Британії, компанія DHL та органи влади не уточнювали, що було джерелом загорянь. Американське видання WSJ, втім, стверджує, що пристрої з легкозаймистою сумішшю на основі магнію були вмонтовані в електромасажери.

Про російський слід цих атак стверджували з певністю.

За даними WSJ, відправник пакунків, що спалахнули у Лейпцигу та Бірмінгемі, назвався Ігорем Прудниковим. Спецслужби, втім, вже встановили його справжнє ім'я – мовляв, це Александр Сурановас (зауважимо: йдеться про російське прізвище Суранов, записане відповідно до литовського правопису).

За твердженням видання, слідчі вважають, що чоловіка використовували російські шпигунські служби.

Наразі влада не надала твердих доказів того, що авіакатастрофа поблизу аеропорту Вільнюса також була викликана вибухом поштової бомби. Але ланцюжок збігів змушує розглядати цю версію всерйоз.

У разі, якщо підозри щодо російського сліду підтвердяться – наслідки будуть. Бо цього разу йдеться фактично про російську атаку на території НАТО.

Можна з певністю говорити, що цей інцидент посилив увагу до гібридних загроз.

Докладніше – в матеріалі Уляни Кричковської та Сергія Сидоренка "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.