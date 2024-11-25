Глава МЗС Німеччини про катастрофу DHL у Литві: Це міг бути гібридний інцидент

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допустила, що катастрофа літака логістичної компанії DHL у Литві могла статись не в результаті нещасного випадку.

Про це вона сказала перед зустріччю глав МЗС держав "Групи семи" в Італії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Коментуючи ситуацію з аварією літака DHL у Литві, Бербок допустила, що вона стати "ще одним гібридним інцидентом".

"Той факт, що ми разом з нашими литовськими та іспанськими партнерами тепер повинні серйозно запитати себе, чи було це нещасним випадком або, після минулого тижня, ще одним гібридним інцидентом, показує, в які нестабільні часи… ми зараз живемо", – сказала Бербок.

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Очільниця німецького МЗС підтвердила, що Берлін долучений до розслідування в Литві "в усіх напрямках".

"Нещодавно ми стали свідками кількох гібридних атак в Європі: на окремих осіб, на інфраструктуру – чи то підводну, чи то наземну", – нагадала вона.

Нагадаємо, вранці 25 листопада вантажний літак за невизначених обставин зазнав аварії над Вільнюсом і впав поруч із житловим будинком неподалік аеропорту. Літак використовувала логістична компанія DHL, він летів із Лейпцига. Троє з чотирьох членів екіпажу вижили.

У Литві утримуються від припущень про те, що могло спричинити катастрофу літака. Не виключають як технічної несправності, так і зловмисних дій.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Великій Британії, відправили з Литви.