Почему за авиакатастрофой в Литве может стоять РФ и как это повлияет на Запад

Гибридное влияние, а также прямые гибридные атаки России остаются среди самых актуальных тем для Европы. Москва использует широкий спектр инструментов. И это уже не только дезинформация или поддержка антизападных сил, но и силовые действия.

Авиакатастрофа в Вильнюсе 25 ноября, где внезапно, без видимых причин упал грузовой самолет DHL, в очередной раз заставила европейских чиновников и экспертов заговорить о российской угрозе.

За последние месяцы уже произошло несколько возгораний в авиационных грузах DHL в Германии и Великобритании, по которым западные спецслужбы не сомневаются в наличии российского следа.

Все это заставляет Запад менять отношение к гибридным угрозам, идет речь в статье Ульяны Кричковской и Сергея Сидоренко "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля. Далее – краткое ее изложение.

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В понедельник, 25 ноября, литовские и мировые медиа сообщили, что в половине шестого утра на окраине столицы Литвы на дом упал грузовой Boeing 737 400-й серии, который выполнял рейс в Вильнюс из Лейпцига – одного из ключевых хабов грузовых перевозок.

С момента падения прошли сутки, но власти Литвы воздерживаются от того, чтобы назвать самую реальную причину катастрофы, не исключая ни одной из них.

Спецслужбы Литвы, впрочем, подчеркнули, что рассматривают и террористическую версию, потому что для этого есть причины. В частности, руководитель Департамента госбезопасности Литвы Дариус Яунишкис отметил, что их "предупреждали, что в будущем такие вещи могут происходить", и что они видят, что "Россия становится более агрессивной".

Спустя некоторое время опубликовали разговор пилотов с центром управления полетами перед катастрофой.

Запись свидетельствует, что в эфире не было сообщений ни о каких проблемах.

Не исключают вариант диверсии и в Германии, откуда вылетел самолет. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в этом контексте напомнила о нескольких "гибридных атаках в Европе: на отдельных лиц, на инфраструктуру – то ли подводную, то ли наземную".

И действительно, эта авиакатастрофа привлекает особое внимание к предыдущим инцидентам в логистических центрах той же компании DHL в Германии (опять же, в Лейпциге) и в Великобритании. Тогда во время пребывания на земле вспыхнули пакеты, которые перед тем были доставлены самолетами из Литвы.

Когда произошли инциденты в Германии и Великобритании, компания DHL и органы власти не уточняли, что было источником возгораний. Американское издание WSJ, впрочем, утверждает, что устройства с легковоспламеняющейся смесью на основе магния были вмонтированы в электромассажеры.

О российском следе этих атак утверждали с уверенностью.

По данным WSJ, отправитель пакетов, вспыхнувших в Лейпциге и Бирмингеме, назвался Игорем Прудниковым. Спецслужбы, впрочем, уже установили его настоящее имя – мол, это Александр Сурановас (заметим: речь идет о русской фамилии Суранов, записанной в соответствии с литовским правописанием).

По утверждению издания, следователи считают, что мужчину использовали российские шпионские службы.

Пока власти не предоставили твердых доказательств того, что авиакатастрофа вблизи аэропорта Вильнюса также была вызвана взрывом почтовой бомбы. Но цепочка совпадений заставляет рассматривать эту версию всерьез.

В случае, если подозрения относительно российского следа подтвердятся – последствия будут. Потому что на этот раз речь идет фактически о российской атаке на территории НАТО.

Можно с уверенностью говорить, что этот инцидент усилил внимание к гибридным угрозам.

Подробнее – в материале Ульяны Кричковской и Сергея Сидоренко "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.